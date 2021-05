Medicare: 23 Bewohner infiziert

Spenge -

Von Christina Bode

Nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass sich in der Seniorenresidenz Medicare in Lenzinghausen einige Mitarbeiter und Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert haben, kamen am Montag weitere Fälle hinzu. Insgesamt wurden mittlerweile 23 Bewohner und drei Mitarbeiter der Seniorenresidenz positiv getestet. Einige Ergebnisse stehen noch aus.