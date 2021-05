Ist dieser Dobermann gestohlen worden?

Den sechs Monate alten Dobermannrüden hatten sie zuvor gegen 16 Uhr am Zaun vor der Abdinghofkirche angebunden. „Als wir nach fünf Minuten zurückkehrten, war mein Hund plötzlich weg. Meine Freundin ist in die eine, ich in die andere Richtung gelaufen. Aber er war nirgendwo zu finden“, sagt der Dachdeckermeister im Gespräch mit dieser Zeitung. Das Paar ging danach sofort zur Polizei und zeigte den Fall an. „Der nette Polizist hat alles aufgenommen und auch noch mal mit uns im Paderquellgebiet gesucht“, sagt der Hundebesitzer.