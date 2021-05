Borgentreicher feiern ein „Schützenfest to go“

Geplant sind unter anderem ein Fotorundgang, die Einweihung des neu gestalteten Schützenhains und die Ehrung der Jubelmajestäten.

Die Veranstaltung ist beim Ordnungsamt angemeldet und genehmigt worden.

Bei den Aktivitäten sind grundsätzlich die aktuellen Corona-Vorschriften zu Abstand, Hygiene und Verhalten des Landes NRW einzuhalten, informieren die Schützen.

Erstmals hat ein amtierendes Königspaar in Borgentreich drei Jahre in Folge die Regentschaft inne. Michael Bartoldus mit seiner Königin und Ehefrau Heike werden auch 2021 an der Spitze der Borgentreicher Schützen stehen, wenn auch ohne große Festivitäten.

„Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das Schützenfest-Feeling in die Bevölkerung bringen können“, berichtet Brudermeisterin Maria Müller. Daraus sei das „Schützenfest to go“ entstanden.

Pfingstsamstag

Da das jährliche Schützenfrühstück ausfällt, können sich am Pfingstsamstag, 22. Mai, alle Mitglieder ein Sixpack Bier und Grillwürstchen an der Schützenhalle abholen. Die Ausgabe erfolgt von 14 bis 17.30 Uhr.

Im Anschluss ruft der Vorstand der Bruderschaft alle Borgentreicher dazu auf, Flagge zu zeigen.

Ab 18 Uhr sollen die Fahnen an allen Häusern der Stadt hochgezogen werden, um Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit in der Bruderschaft und dem ganzen Ort zu demonstrieren und trotz alledem den Mut nicht zu verlieren.

„Vielleicht können hier schon die abgeholten Spezialitäten zum Einsatz kommen“, wünscht sich Oberst Andreas Muhs.

Zur Beflaggung der Häuser wurden neue Fahnen bestellt. Bei Bedarf können interessierte Schützen die Fahnen beim geschäftsführenden Vorstand erwerben.

Pfingstsonntag

Eine gute Tradition beim Schützenfest ist der Erwerb einer Waffeltüte an den Buden auf dem Schützenplatz. Am Pfingstsonntag, 23. Mai, wird Cornelia Arendes ab 11 Uhr Tüten mit selbst hergestellten Waffelkreationen vor dem Laden in der Neutorstraße 12 verkaufen, um ein wenig „Schützenfest-Geschmack“, gerade auch für die Kinder, zu verbreiten.

Auch die „Mantaplatte“ gehört für viele zum Schützenfest dazu. Der Gastroservice von Michael Rüsing wird von 11 bis 14 Uhr mit einem Stand auf dem Schützenplatz vertreten sein und dort eine „Mantaplatte“ zum Mitnehmen anbieten.

Des Weiteren wird um 15 Uhr in kleinem Rahmen der neu gestaltete Schützenhain eingeweiht.

Neben den jährlichen Pflege- und Unterhaltungsarbeiten ist der obere Bereich des Geländes umgestaltet worden. Eine kleine Fläche am Rand wurde befestigt, eine Robinie (Baum des Jahres 2021) und weitere Bepflanzungen zieren nun diesen Bereich. Auf einer Infotafel wird über die Geschichte des Hains berichtet. Außerdem ist eine Bank aufgestellt worden, diese bietet Spaziergängern und Wanderern einen Platz zum rasten – mit wunderbarem Blick auf die Orgelstadt.

Pfingstmontag

Am Pfingstmontag, 24. Mai, wird um 10.30 Uhr die Schützenmesse für die Lebenden und Verstorbenen der Schützenbruderschaft gefeiert. Eine kleine Abordnung des Vorstandes, König Michael Bartoldus sowie die beiden Kompaniefahnen nehmen daran teil. Im Anschluss erfolgt die Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Fotorundgang durch Borgentreich

Als Höhepunkt ihres „Schützenfestes to go“ haben die Borgentreicher Schützen einen Fotorundgang durch Borgentreich gestaltet – als Alternative zum imposanten Festumzug, der sonst durch die Straßen ziehen würde.

Auf großformatigen Fotos sollen Impressionen zum Schützenfest aus den vergangenen Jahrzehnten gezeigt werden. An ausgewählten Standorten, zum Beispiel in den Schaufenstern der örtlichen Geschäfte und an der Schützenhalle, sollen die Fotos ausgestellt werden. Die Borgentreicher können sich bei einem Spaziergang durch die Orgelstadt an vergangene Schützenfeste erinnern.

Die Fotos werden ab dem Pfingstwochenende präsentiert und noch bis zum darauf folgenden Wochenende zu sehen sein.

Jubelmajestäten

Die Schützenbruderschaft möchte zu Pfingsten außerdem die Jubelmajestäten der vergangenen Jahre in Erinnerung rufen, die mit ihrem Engagement für glanzvolle Schützenfeste und farbenfrohe Umzüge in Borgen­treich gesorgt haben.

Vor 25 Jahren errang Heinz Arendes die Königswürde der Schützenbruderschaft. „Nach zunächst zögerlicher Beteiligung fallen dennoch schon um 17.30 Uhr die Königsschüsse“, heißt es dazu im Protokoll zum Schützenfest von 1996. Heinz Arendes erwählte sich Karin Riepe zu seiner Königin.

Das Königspaar 1996 in Borgentreich: Heinz Arendes und Karin Riepe. Foto: privat

Ein besonderes Jubiläum begeht die Königin von 1971, Anni Haverkamp. An der Seite des bereits verstorbenen Schützenkönigs und damaligen Oberst der Bruderschaft, Hermann Berlage, regierte sie vor 50 Jahren über das Schützenvolk.

Königspaar 1971 in Borgentreich: Hermann Berlage und Anni Haverkamp. Foto: privat

„Alle Jubelmajestäten werden zu Pfingsten in kleinem Rahmen ihre Ehrung erhalten. Natürlich unter Berücksichtigung aller geltenden Corona-Schutzauflagen“, sagt Maria Müller, die Brudermeisterin der Schützenbruderschaft.

Der Vorstand der Bruderschaft wünscht allen Borgentreichern und Gästen, die das Schützenfest in der Vergangenheit immer mit gefeiert und unterstützt haben, ein frohes Pfingstfest und hofft auf ein zahlreiches Wiedersehen zu Pfingsten 2022: „Dann trifft auch hoffentlich wieder der Text auf den Ortseingangsschildern wirklich zu: ‘Pfingsten: Endlich wieder Schützenfest!‘ “.

Hinweise zu den aktuellen Corona-Regeln und zum Ablauf des Festes finden sich auch auf der Homepage der Schützenbruderschaft: www.schuetzen-borgentreich.de .