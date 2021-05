Lübbecke/Minden -

Der Wocheninzidenzwert bleibt im Kreis Minden-Lübbecke auch im zweiten Tag in Folge zweistellig. Er sank von 91,5 am Sonntag auf 88,9 am Montag. Gemeldet wurden 17 neue Fälle, insgesamt waren es 981. Verstorben sind eine 74-jährige Frau aus Minden und ein 66-jähriger Mann aus Rahden. Die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie erhöht sich damit auf 257.