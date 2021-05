Am Montag ist die Frau deshalb vom Amtsgericht wegen gewerbsmäßigen Betruges in 15 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden. Zudem muss sie den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro begleichen. Den Schmuck habe sie von ihrer Oma geerbt, sagte die 43-Jährige. Aufgrund von Stempeln in den Schmuckstücken – sogenannten Punzierungen – sei sie davon ausgegangen, dass es sich um Edelmetall handeln würde. Diesen Nachlass habe man zu Geld machen wollen – unter anderem, um einen Teil für einen wohltätigen Verein zu spenden. Relativ schnell zeigte sich allerdings, dass das Erbe keineswegs wertvoll war. So reklamierte ein Käufer im Sommer 2018, dass der angebliche Goldschmuck sich als wertloser Modeschmuck herausgestellt habe. Das habe eine Überprüfung durch einen Juwelier ergeben.