Neuanfang für Bad Lippspringer Stadtfest

Bad Lippspringe -

Wie möchten die Bad Lippspringer in Zukunft ihr Stadtfest feiern? Welche Angebote dürfen auf gar keinen Fall fehlen und was kam in den vergangenen Jahren nicht so gut an? Antworten auf diese und ähnliche Fragen erhofft sich die Stadtverwaltung von einer neuen Umfrage auf der Bürgerbeteiligungs-Plattform www.unser-bali.de. Wer daran teilnimmt, kann das Bad Lippspringer Stadtfest, das traditionell am zweiten Oktoberwochenende stattfindet, aktiv mitgestalten.