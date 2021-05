Testzentren sind gut aufgestellt

Vlotho -

Von Joachim Burek

Seit dem 8. März hat jede Bürgerin und jeder Bürger einen Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest in der Woche. Um der gestiegenen Testnachfrage nachzukommen, sind im März im DRK-Zentrum Vlotho und am 15. April im evangelischen Gemeindehaus in Exter zwei Testzentren an den Start gegangen. Die Initiatoren, Apotheker Edward Mosch von der Markt-Apotheke Vlotho, und Apotheker Thomas Berger von der Rosen-Apotheke Exter, haben gemeinsam mit der Stadt jetzt eine positive Zwischenbilanz gezogen.