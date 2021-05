„Flüchtige Blicke“ ist in Bünde angekommen – derzeit zwei Standorte in der Innenstadt

Bünde -

Von Kim Schmalz

Das Projekt „Flüchtige Blicke“, mit dem in Herford während der Corona-Pandemie auf Kunst aufmerksam gemacht werden soll, ist auch in Bünde angekommen. Präsentiert wird es an zwei Standorten.