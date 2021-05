Ein weiterer Erfolg für den Bielefelder Suat Dayangan: Sein Salon wurde jetzt zum besten Friseursalon in Deutschland gekürt. In der Kategorie „Design“ wurde der Bielefelder Hairstylist am vergangenen Samstag beim Wettbewerb „Top Salon – The Challenge“ vom führenden Fachmagazin der Branche „Top Hair“ mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Die Preisverleihung wurde wegen Corona immer wieder verschoben und fand jetzt digital mit mehreren tausend Teilnehmern statt.

Die Jury überzeugte vor allem das fachliche Können in Verbindung mit höchsten Ansprüchen an Rahmen und Inhalt: „Minimalistisch von der Idee des Zen inspiriert, gehen bei unserem diesjährigen Design-Sieger Ruhe und Entspannung Hand in Hand mit Wohlfühl-Dienstleistungen“, so Dr. Rebecca Kandler, Chefredakteurin und Verlagsleiterin von „Top Hair“ International, in ihrer Laudatio.

Neben dem minimalistischen Design, das Suat Dayangan zusammen mit dem Innenarchitekten Eberhard Hansjürgens bereits 2018 umgesetzt hat, war auch die fachliche Kompetenz und Servicequalität ein entscheidendes Kriterium für die Jury. Über mehrere Monate wurden die Salons der engeren Wahl undercover von sogenannten Mystery-Shoppern aufgesucht und bewertet.

Dessen war sich Suat Dayangan und sein Team durchaus bewusst – um so größer war die Anspannung. „Wir freuen uns riesig über den Design-Award. Es ist ein Lichtblick. Ich widme den Preis meinen Mitarbeitern und unseren Kunden, denn ohne sie wäre ein Durchhalten in diesen Zeiten gar nicht möglich. Jetzt heißt es wieder nach vorne zu blicken,“ freut sich der Bielefelder über die Auszeichnung.