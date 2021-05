Das ist den Verantwortlichen in Verwaltung und Politik seit langem klar. Sowohl das Frei- als auch das Hallenbad sind, um es vorsichtig auszudrücken, in die Jahre gekommen. Es besteht hoher Sanierungsbedarf. So verliert beispielsweise das Freibad durch Undichtigkeiten Kubikmeter um Kubikmeter Wasser. Eine Reparatur wäre, sofern überhaupt vernünftig durchführbar, sehr teuer. Das liebe Geld... Deshalb gibt es schon seit einigen Jahren Überlegungen, wie eine Lösung gefunden werden kann. Letztlich ist es – angesichts der ohnedies schwierigen Finanzsituation der Stadt Löhne – aber vor allem eine Kostenfrage.