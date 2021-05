Doch insgesamt ist die 34-jährige Agraringenieurin sehr zufrieden mit ihrem Werk. Ordentlich in Reihen gepflanzt zeigt sich bereits das Grün von Blattsalaten, Zwiebeln und Radieschen. Im Wilhelmsdorfer Gärtchen, so hat sie ihr Gartenprojekt genannt, sprießt es unübersehbar. Fürs Foto durfte Ulrich Wittrahm schon ein Radieschen kosten. Eröffnet wird die Saison erst am Pfingstsamstag. Foto: Thomas F.