MVZ baut in Delbrück geriatrisches Netzwerk auf

Als erste Hausarztpraxis im Kreis Paderborn baut das MVZ nach eigenen Angaben eine geriatrische Schwerpunktpraxis auf und bindet beispielsweise Ergo- oder Logopädie mit ein. „Die Einbindung der verschiedenen Kooperationspartner ist ein wichtiges Feld der Geria­trie“, so Dr. Katrin Hillermann. Ermöglicht wird die Behandlung der Patienten, aber auch die Entwicklung von Therapiezentren. Nach einigen Jahren als Oberärztin Geriatrie am St. Josef-Stift in Bremen kehrt Dr. Katrin Hillermann in ihre Heimatregion zurück.