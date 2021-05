In den vergangenen Wochen und Monaten wurde nach Angaben der Stadt in enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen unter der Federführung von Edith Rehmann-Decker (Kreis Paderborn) und Dirk Happe (Stadt Paderborn) die Vorbereitungen für die Modellregion getroffen.

Die aktuell gültige Corona-Schutzverordnung des Landes NRW sieht allerdings noch keine Öffnung vor. Erst, wenn der Inzidenzwert stabil unter 100 liegt, ist der Start der Modellregion möglich.

Aktuell sieht es diesbezüglich gut aus.

Ein umfassendes Hygienekonzept, wie es sich bereits bewährt hat, und die Möglichkeit zur Kontaktverfolgung über die Luca-App liegen vor, um den Schutz der Schwimmerinnen und Schwimmer an erste Stelle zu setzen.

Bereits jetzt laufen Schulsport und Schwimmkurse unter Berücksichtigung der entsprechenden Maßnahmen. So finden derzeit sechs Intensivschwimmkurse für Anfänger statt. Ralf Osteresch, Leiter des Hallenbades, freut sich über die Nachfrage und die Möglichkeit, jungen Menschen das Schwimmen beizubringen.

In den kommenden Wochen wird das Hallenbad-Team von den Delbrücker Vereinen bei der Durchführung der Anfängerkurse unterstützt, um die starke Nachfrage entsprechend bedienen zu können.

Die FDP-Ratsfraktion hatte unlängst den Antrag gestellt, die Möglichkeit zu prüfen, Zusatztermine auch in den Ferien oder an Wochenenden anzubieten So könne „wenigstens ein Teil der ausgefallenen Kurse nachgeholt werden“.