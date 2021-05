Urlaub im Kulturland bleibt angesagt

Urlaub in Deutschland liegt nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie wieder im Trend – davon soll auch der Kreis Höxter mit vielfältigen Möglichkeiten unter anderem für Wanderer, Radfahrer und Naturliebhaber profitieren. Dass diese Rechnung aufzugehen scheint, bestätigte im WB-Gespräch unter anderem Christine Becker vom Landhaus-Urlaub in Gehrden, die dort mehrere Ferienhäuser und -wohnungen verwaltet: „Bereits im vergangenen Sommer war die Resonanz riesengroß – und diese Entwicklung zeichnet sich auch in diesem Jahr ab. Das macht uns optimistisch, dass Urlaub in Deutschland und insbesondere in unserer Region auch auf Dauer wieder wichtiger wird.“ In den ersten Tagen seien Urlauber noch sehr vorsichtig gewesen, am vergangenen Wochenende seien die Anfragen dann jedoch deutlich gestiegen, erläuterte Christine Becker. „Ich konnte bislang noch nicht allen persönlich antworten“, sagte sie mit einem Augenzwinkern.