Termin am Donnerstag in Warburg – Aktionen auch in anderen Kommunen

Warburg/Willebadessen/Borgentreich -

Von Daniel Lüns

Mittlerweile sind 24 Flüchtlinge, die in der Gemeinschaftsunterkunft an der Kleebrede in Warburg leben, an Corona erkrankt. Das erklärt Klaus Braun, Erster Beigeordneter der Stadt, auf Nachfrage. Am Mittwoch bietet die Verwaltung nun Impfungen für Flüchtlinge an.