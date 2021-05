Schon 75.000 Impfdosen aufbereitet

Seit der Eröffnung des Impfzentrums am 8. Februar ist auch das pharmazeutische Personal an sieben Tagen pro Woche im Einsatz: In der Herzkammer des Impfzentrums haben bislang rund 120 Apotheker und PTA den teils hochsensiblen Corona-Impfstoff für die Verimpfung auf- und vorbereitet.

„Insgesamt haben wir über 75.000 Impfdosen rekonstituiert und dem medizinischen Team passgenau zur Verfügung gestellt“, erklärt Apotheker Dr. Philipp Hoffmann, Pharmazeutischer Leiter im hiesigen Impfzentrum, „und zwar über die unterschiedlichen Impfstoffe hinweg: Ganz gleich ob Astrazeneca oder Biontech – alle Impfstoffe gehen durch unsere Hände.“ Das pharmazeutische Personal machte die Impfung mit den neu entwickelten MRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna überhaupt erst möglich, wobei gerade Biontech den Löwenanteil ausmachte. Auch im Kreis helfen die Apotheker und PTA fleißig mit. Dort haben rund 90 freiwillige Mitarbeiter etwa 95.000 Impfdosen rekonstituiert und zur Verfügung gestellt.

Gewissermaßen wecken sie das Vakzin aus dessen Winterschlaf: Gekühlt wird der Impfstoff geliefert, bei Raumtemperatur muss er dann unter keimarmen Bedingungen im Hintergrund und ohne Patientenkontakt mit einer genauen Dosis Kochsalzlösung gemischt werden. Die Bereitstellung des Impfstoffs durch pharmazeutisches Personal ist alles andere als trivial. „Mehrfach umgedreht, aber nicht geschüttelt“ lautet frei nach James Bond die Devise. Denn jeder noch so kleine Fehler würde die Wirksamkeit gefährden.

Daher gibt es eine exakte Verfahrensanweisung, an die sich die Apotheker und PTA auch im Impfzentrum des Kreises Paderborn akribisch halten. Denn: „Wird der Impfstoff in diesem Zustand auch nur einmal kräftig geschüttelt, muss er verworfen werden“, erläutert Dr. Hoffmann die Brisanz im Umgang mit dem hochsensiblen Impfstoff, der keine Fehler verzeiht und noch dazu weltweit gefragt und daher schwer zu bekommen ist.

Ist der Impfstoff aufbereitet, wird das Injektionsfläschchen auf Verunreinigungen geprüft. Anschließend werden aus jedem Fläschchen sechs, wenn möglich auch sieben Spritzen aufgezogen, mit einer Kappe versehen und mit größter Vorsicht dem medizinischen Personal zum Verimpfen übergeben. Auch hier muss man Vorsicht walten lassen: „Schlagen die Spritzen beim Transport in einer Schale aneinander, kann der Impfstoff seine Wirkung verlieren. Daher kommen für den Transport keine einfachen Behälter, sondern speziell angefertigte Schalen aus dem 3-D-Drucker zum Einsatz, damit nichts klappert, wackelt oder aneinanderschlagen kann. Hinzu kommt noch eine genaue Dokumentation, da das Vakzin nach Aufbereitung nur zwei Stunden lang verimpft werden darf“, so Hoffmann.

„Wir überlassen hier im Impfzentrum nichts dem Zufall“, sagt Apotheker Hoffmann. Schließlich sei man hier schon bereits seit Mitte Dezember „impfbereit“ gewesen. Die exakten Abläufe und die Aufteilung der Arbeitsschritte im heilberuflichen Team von Apothekern und Ärzten wurden vielfach durchgespielt. „Die Zahl der insgesamt rund 120 freiwilligen Apotheker und PTA im Kreis Paderborn zeigt die hohe intrinsische Motivation in unserem Beruf. Wir möchten und wir werden auch weiterhin unseren Beitrag leisten, dass wir durch massenhafte Impfungen zu einer Herdenimmunität gelangen und die Corona-Pandemie bewältigen“, sagt Hoffmann.

Aber nicht nur das pharmazeutische und medizinische Personal arbeite Hand in Hand, alle Beteiligten im Impfzentrum – Security, Malteser, Johanniter, DRK, Arbeiter-Samariter-Bund und vor allem die vom Kreis eingerichtete Standortleitung – seien mit vollem Herzblut dabei. Gerade dieses Zusammenspiel sei notwendig, um einen optimalen Ablauf im Impfzentrum sicherzustellen. Zusätzlich zur Arbeit in den Impfzen­tren sorgen die Apotheken im Kreis dafür, dass auch die Arztpraxen mit Impfstoff gegen Covid-19 versorgt werden. Hoffmann: „Hier werfen wir unsere Erfahrung in der Impfstofflogistik und unsere Kontakte zu den Ärzten vor Ort in die Waagschale, damit auch dort die Impfungen auf Hochtouren laufen können.“