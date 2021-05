B1-Sanierung geht in nächste Bauphase

Die Umleitungsstrecke für den Anschluss der Dubelohstraße an die B1 führt über die L813 (Heinz-Nixdorf-Ring) und Paderborner Straße zur B1 in Paderborn-Elsen. Für den Anschluss des Diebesweges an die B1 wird die Umleitung über die K38 (Detmolder Straße) und die L814 (Feldmark) zur B1-Anschlussstelle Bad Lippspringe geführt.

Am Pfingstwochenende wird die Einbahnstraßenverkehrsführung in Fahrtrichtung Horn-Bad Meinberg auf die nördliche Fahrbahnhälfte verlegt. Die Einbahnstraßenverkehrsführung und die bisherigen Umleitungsstrecken über Paderborn-Benhausen und die B64 sowie die K29 (George-Marshall-Ring) und die B64 bleiben nach Angaben von Straße NRW auch in der zweiten Bauphase erhalten. Die Auffahrt der B1/Dubelohstraße in Fahrtrichtung A33 bleibt während der gesamten Bauzeit befahrbar. Am Dienstag, 25. Mai, werden die Bauarbeiten mit der Instandsetzung der südlichen Fahrbahnhälfte der B1 fortgesetzt.

Die Instandsetzungsarbeiten werden voraussichtlich Anfang August abgeschlossen, so dass der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen wieder freigegeben werden kann.