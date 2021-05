„Vielfalt bringt Farbe in unser Leben“

Der 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Weltweit wird seit 2005 jährlich an diesem Aktionstag auf Diskriminierung und Ausgrenzung aufmerksam gemacht. Der Diversity Day am 18. Mai wird in Deutschland jährlich von der Charta der Vielfalt e.V. initiiert. Ob Alter, ethische oder soziale Herkunft, sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität – der Diversity Day feiert die Vielfalt und macht darauf aufmerksam, dass auch die Arbeitswelt bunter und vielfältiger geworden ist. Der Kreis Paderborn hat die Charta der Vielfalt 2009 unterschrieben.

Im vergangenen Jahr erstrahlten die Fenster des Kreishauses am 17. Mai in Regenbogenfarben. In diesem Jahr gilt ab 22 Uhr eine Ausgangssperre, so dass die bunte Beleuchtung nicht von den Bürgerinnen und Bürgern gesehen werden kann. „Deswegen zeigen wir in diesem Jahr – sowohl buchstäblich als auch im übertragenen Sinne – Flagge“, so der Landrat.