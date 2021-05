„Wir sind nicht der Spielball der Politik“

. „Die Logistik war durch, als die Absage kam. Unsere Mitarbeiterinnen hatten schon 80 Termine gemacht“, so Schäfer. 70 mussten gestern abgesagt werden – und die völlig berechtigte Enttäuschung der Patienten bekommt das Praxisteam zu spüren. „Es reicht uns. Wir lassen uns nicht zum Spielball der Politik machen. Das betrifft uns auch emotional“, so Schäfer. Und so werden die Erstimpfungen in der Praxis im Ärztehaus Am Markt für die nächsten drei Wochen ausgesetzt – zur Transparenz für die Patienten und zum Schutz der Mitarbeiterinnen, die seit Wochen an der Grenze der Belastbarkeit und darüber hinaus arbeiten würden, wie der Arzt berichtet. „Wir machen erst einmal nur noch Zweitimpfungen“, sagt Dr.