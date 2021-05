Neue Lockerungen für den Einzelhandel

Kreis Gütersloh -

Mit der Inzidenz von 115,6 an diesem Montag liegt der Kreis Gütersloh an fünf Werktagen in Folge unter 150 und damit unter dem zweiten festgelegten Schwellenwert der sogenannten Bundes-Notbremse. Das Land NRW hat dies heute öffentlich bestätigt, sodass ab Mittwoch, 19. Mai, weitere Lockerungen speziell für den Einzelhandel gelten