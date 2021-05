Kostenexplosion wird immer heftiger

Wie konnte es nur dazu kommen? Und was muss jetzt passieren, um die schlimmsten finanziellen Folgen für die Gebührenzahler in Halle abzumildern? Ohne dass sie von offizieller Seite schon öffentlich so formuliert worden wären, stehen genau solche Fragen am Dienstag, 18.. Mai, im Mittelpunkt der Sitzung des Bau- ausschusses (17.15 Uhr, Sporthalle Masch). Denn die Kosten der künftigen städtischen Abwasserreinigung haben sich mittlerweile zum größten Haller Sorgenkind seit Jahrzehnten entwickelt. Nach den jüngsten Berechnungen liegen die investiven Gesamtkosten mittlerweile bei mehr als dem Doppelten der ursprünglichen Kostenschätzung.