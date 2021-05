Unter dem Motto »Stadtgeschichte zwischendurch« veröffentlicht das Versmolder Stadtarchiv in unregelmäßigen Zeitabständen ansprechend aufbereitete literarische »Häppchen« für alle an lokaler und regionaler Historie interessierten Menschen. Nach einer Trilogie über Wirken, Einfluss und Spuren der Unternehmerfamilie Delius und einem Beitrag zum jüdischen Mahnmal geht es im fünften Teil der ausschließlich digital verfügbaren Versmold-Edition um den Kartographen und »Tausendsassa« Johann Hermann Siekendiek. Ein Teil seiner kunstvoll gestalteten Karten war bereits im Rahmen einer Ausstellung in Borgholzhausen vom 12. August bis 17. September 2020 zu sehen.