Wie die Polizei mitteilt, traf die 77-Jährige den Mann zum ersten Mal gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Löhner Straße. Er fragte sie nach der Uhrzeit – woraufhin sie auf ihre Golduhr schaute und ihm die Auskunft gab.

Die Frau stieg in ihr Auto und verließ den Parkplatz. Als sie an ihrem Wohnhaus in der Kampstraße ankam, habe der Mann plötzlich hinter ihr gestanden, so die Polizei. Er sei ihr offenbar mit einem silbernen BMW gefolgt. Unvermittelt umklammerte der Mann die Frau und riss ihr die Kette mit dem Kreuz vom Hals. Danach flüchtete er mit seinem Auto in Richtung Bonifatiusstraße. Die Frau verständigte umgehend die Polizei.

Da das Grundstück videoüberwacht ist und ein 29-jähriger Anwohner den Beamten das Videomaterial zur Verfügung stellte, konnten diese sofort anhand einer detaillierten Personenbeschreibung die Fahndung nach dem Mann beginnen. Laut Polizei hatte er ein „nordafrikanisches Erscheinungsbild“. Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank sein.

Der Mann trug zum Tatzeitpunkt einen orangen Pullover, eine schwarze Jacke und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Bislang konnte die Polizei ihn nicht finden.

„Bei der Überprüfung der Videoüberwachung des Lebensmittelmarktes, wo die 77-Jährige erstmals angesprochen wurde, war zu erkennen, dass der bisher Unbekannte in Begleitung eines ebenfalls etwa 25 bis 30 Jahre alten Mannes mit nordafrikanischem Erscheinungsbild war“, teilt die Polizei mit. Dieser Gesuchte trug zum Tatzeitpunkt eine helle Cappy, weiße Schuhe und schwarze Kleidung. Beide Männer sprachen mehrere Kunden des Marktes an. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern oder dem Kennzeichen des BMW machen können, sich umgehend bei der Kriminalpolizei unter 05221/8880 zu melden.