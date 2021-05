Vor nicht einmal zwei Jahren hatten Kriminelle in der Elsestadt einen ähnlich kuriosen Coup gelandet. Wie die Herforder Kreispolizei mitteilt, hatte der Baustellenführer eines Hiddenhauser Unternehmens am Montag gegen 6.30 Uhr festgestellt, dass sich jemand an einem an der Niederfeldstraße in Ennigloh abgestellten Bagger zu schaffen gemacht hatte.: sämtliche Schaufeln der schwerden Baumaschine waren verschwunden.