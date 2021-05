Regenbogenfahne weht vor dem Rathaus

„Für uns ist es schon eine kleine Tradition geworden, die Regenbogenfahne am 17. Mai zu hissen, die wir als Stadt der Toleranz und Vielfalt auch weiterhin beibehalten – in Vlotho sind alle Menschen willkommen“, sagt Nicole Schweitzer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Vlotho.

In Grundgesetz steht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das heißt, dass jeder Mensch in seiner Persönlichkeit zu achten ist, so die Gleichstellungsbeauftragte weiter. Dazu gehöre auch seine ganz eigene Sexualität.

Auch wenn sich in den letzten Jahren bereits vieles getan habe, würden Menschen auf Grund ihrer sexuellen Orientierung immer noch weiterhin diskriminiert. Besonders Teenager würden häufig Opfer von Mobbing – auch das eigene Elternhaus sei und bleibe weiterhin ein Ort, an dem (junge) Menschen noch immer massive Angst hätten, sich zu outen: „Trotz aller Fortschritte bleiben Homophobie und Transphobie auch weiterhin Probleme in unserer Gesellschaft, deren Bekämpfung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Mit dem Hissen der Regenbogenfahne setzen wir ein Zeichen gegen Hass, Gewalt und Diskriminierung und stellen uns entschieden gegen jegliche Form von sozialer Ausgrenzung von Menschen , denn: Sichtbarkeit ist der erste Schritt zu mehr Solidarität und Verständnis“, so Nicole Schweitzer.

Der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie geht auf den 17. Mai 1990 zurück, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität endlich von der Liste psychischer Krankheiten strich. Seit 2005 wird weltweit am 17. Mai auf die bestehende Diskriminierung von Menschen aufmerksam gemacht, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität ausgegrenzt oder kriminalisiert werden.

Homosexualität war im Mai 2009 noch in rund 70 Ländern strafbar; in sieben Ländern (Iran, Sudan, Jemen, Mauretanien, Saudi-Arabien sowie in den von der Scharia dominierten Gebieten in Somalia und Nigeria) werden homosexuelle Handlungen nach wie vor mit der Todesstrafe belegt.