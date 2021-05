Schüler bekommen Extra-Zeit

Wie Kämmerin Britta Jenniches dem Spenger Rat erklärte, sollen insgesamt 30 Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Spenge-Land und Spenge/Hücker-Aschen in zwei Lerngruppen in den Sommerferien bis zu drei Wochen lang gefördert werden. Ein Angebot für die Schüler der Regenbogen-Gesamtschule ist bisher nicht einkalkuliert . Je Lerngruppe fallen Kosten von 750 Euro pro Tag an, von denen das Land 400 Euro übernimmt. Das Angebot wird vom Land mit 12.000 Euro gefördert.