Live schlägt sein ganzes Herz

Bad Oeynhausen -

Der Rockpoet steuert auf ein Jubiläum zu. Seit bald 40 Jahren steht Heinz Rudolf Kunze auf der Bühne. Unzählige Hits sind in der Zeit entstanden, „Dein ist mein ganzes Herz“ und viele mehr. Die schönsten Songs spielt er bei seinem Konzert am Donnerstag, 10. Juni 2021, von 19.30 Uhr an im Theater im Park in Bad Oeynhausen.