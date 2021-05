Zieht das DRK nach Schnathorst?

Hüllhorst -

(WB/stl) Dass die Löschgruppen Hüllhorst und Holsen den gemeinsamen Feuerwehrstandort Hüllhorst-Mitte bekommen sollen, ist beschlossene Sache. Was aber ist mit dem DRK? Kommt der Ortsverein auch im Neubau unter oder zieht er in das Feuerwehrgerätehaus in Schnathorst? Mit diesem Thema befasst sich der Ausschuss für Bevölkerungsschutz und Rettungswesen der Gemeinde in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 26. Mai.