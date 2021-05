Das sehen Gärtnermeister Thorsten Koch und Ehefrau Corinna Koch, Inhaber der Borgentreicher Baumschulen und des Gartenteams, am Einkaufsverhalten der Kunden. Der Wunsch, sich ein Staudenbeet anlegen zu lassen, diese Entwicklung sieht Landschaftsgärtner Christof Neuhann aus Daseburg. „Die Vegetation ist aktuell zehn bis zwölf Tage zurück“, erklärt Koch die Auswirkungen des wechselhaften und kühlen Wetters in den vergangenen Wochen. Dies sei aber kein Nachteil, denn die Pflanzzeit gehe im Mai erst richtig los. „ Bei einem Rückschnitt wird sichtbar, ob die Pflanze nicht doch noch vital ist. Da ist auch Geduld gefragt. “ Annette Neuhann Einige Gewächse sind in diesem Winter sicher erfroren.