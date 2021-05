Hier soll es tausendfach blühen

„Das Beet-Dreieck hinter dem Startschild für den Dorfrundgang Häger wurde jahrelang als sehr rustikale Blühfläche gepflegt“, berichtet Mitinitiator Jochen Dammeyer . „Das hat viele Insekten und Vögel gefreut. Schließlich bietet eine ‚Wildnis‘ der Natur mehr als ordentlich aufgeräumte Flächen.“ Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes und der Ausschilderung des Dorfrundganges solle die Fläche weiter artenreich bleiben und Nahrung für viele unterschiedliche Insekten bieten, optisch aber deutlich aufgewertet.

Die über 600 Stauden in 25 unterschiedlichen Arten werden sich hoffentlich in den nächsten Monaten prächtig entwickeln, hofft auch Dammeyer. „Sicherlich müssen wir an der ein oder anderen Stelle noch mal nacharbeiten.“ Passanten – und Insekten – dürften sich aber letztlich über einige tausend Blüten freuen.

Königskerzen, Stockrosen und viele mehr sollen erblühen

Zur Zeit blühen schon die Schlüsselblumen. Im Laufe der nächsten Monate sollen auch diverse Storchenschnäbel, Oregano, Fetthenne, Königskerzen, Eisenhut, Stockrosen, Lupinen, Schafgarbe, Kaukasusvergissmeinnicht, Lungenkraut (erst im nächsten Jahr), Purpurnes Leinkraut, Johanniskraut und andere zum Blühen kommen und damit wertvollen Nektar und Pollen für Insekten bieten.

Die Stauden hat der Heimatverein angeschafft, beraten von Gartenfachmann Helge Jung und unterstützt durch eine Landesförderung („Heimatscheck“) für das Projekt „Startplatz Dorfrundgang“. Das Areal stellt Familie Weinhorst zur Verfügung.