Jetzt können auch Osterfeuer-Teams punkten

So entstand die Idee zum Wettbewerb. Jeder, der an einem der vier Termine 2021 im Bürgerhaus in Etteln Blut spendet, darf einem Verein oder einer Gruppe einen Punkt geben. Erstspender dürfen sogar zwei Punkte verteilen. Wer am Ende des Jahres die meisten Punkte im Verhältnis zur Vereinsgröße hat, bekommt als Preis eine Finanzspritze. Und das scheint viele Ettelner zu motivieren: Zum ersten Termin kamen 90 Spender ins Bürgerhaus. „Das sind im Schnitt 80 Prozent mehr als in den Vorjahren“, freut sich Ahle, dass die Aktion gut ankommt.