Die Einbrüche ereigneten sich Sonntagnacht an der Oldentruper Straße. Gegen Mitternacht stiegen die unbekannten Täter in die beiden Geschäfte in Nähe der Striegauer Straße ein. An dem Blumengeschäft schlugen die Einbrecher eine Scheibe ein, stiegen ein und bearbeiteten den Firmentresor.

An dem Friseurladen hebelten die Männer ein Fenster auf, kletterten in das Gebäude und brachen einen Schranktresor auf, in dem sich jedoch keine Wertsachen befanden. Mit einer geringen Menge Geld verließen sie den Tatort. Anhand von Videomaterial ist von mindestens zwei erwachsenen Männern als Täter auszugehen.

Die Polizei fragt: Wer hat im Bereich der Geschäfte und Parkplätze an der Oldentruper Straße/Striegauer Straße verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen?

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter Telefon 0521/545-0 zu wenden.