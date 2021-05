Bad Lippspringer Feuerwehr freut sich über Andrang

Der Plan soll nun in den Fraktionen näher erörtert werden, über mögliche Änderungen soll der Stadtrat in einer Sitzung am 31. Mai beraten, die Verabschiedung des Plans ist für die Ratssitzung im Juni vorgesehen. Die Städte und Kommunen sind verpflichtet, in regelmäßigen Abständen die Leistungsfähigkeit ihrer Feuerwehren zum Schutz der Bevölkerung zu überprüfen und anzupassen. Zuletzt wurde im Jahr 2015 ein Brandschutzbedarfsplan für Bad Lippspringe erstellt. Einiges hieraus ist inzwischen umgesetzt worden oder auf dem Weg. Zur aktuellen Fortschreibung wurde eine Projektgruppe gebildet, der Vertreter der Stadtverwaltung, der Feuerwehr und der „Lülf+ Sicherheitsberatung“ angehören.