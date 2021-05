Schlummernde Talente entdecken

Die Schüler konnten sich mit ihren „Talenten“, also mit ihren schon deutlichen Potenzialen, aber auch mit dem noch in ihnen „schlummerndem“ Leistungsvermögen, anhand des PieT (Potenziale identifizieren an einem Tag) auseinandersetzen und erhielten in telefonischen Auswertungsgesprächen eine Rückmeldung hierzu, die ihnen anschließend in schriftlicher Form zusammen mit dem Berufswahlpass NRW übergeben wurden.

Hier haben die Schüler auch einige überraschende Erkenntnisse über sich selbst gewonnen.

Trotz einiger Anfangsschwierigkeiten technischer Art wird die Durchführung des Online-Verfahrens vonseiten der SBH West und der Schule als erfolgreich bewertet, was auch auf die im Umgang mit digitalen Medien gut geschulten Schüler des Jahrgangs acht, die als iPad-Klassen geführt werden, zurückzuführen ist. Das Interesse und der Einsatz der Lernenden war sehr hoch und die Rückmeldungen positiv. In Zeiten von digitalem Unterricht war es auch eine willkommene Abwechslung, sich mit sich selbst und den eigenen Talenten zu beschäftigen.

Vor dem Hintergrund der gewonnen Selbst- und Fremdeinschätzung in berufsbezogenen Handlungssituationen haben die Schüler des Jahrgangs acht im April in die eintägigen Berufsfelderkundungen. Auch der Jahrgang neun führte diese an demselben Tag sowie im Mai durch, da die im vergangenen Schuljahr für diesen Jahrgang geplanten Erkundungen der Corona-Pandemie zum Opfer fielen. Mit Neugier blicken die Jugendlichen auf diese in überwiegendem Maße digital stattfindenden Tage.

Für das nächste Schuljahr ist geplant, dass die Schüler ihre Erfahrungen durch erkenntnisreiche Berufsfelderkundungen beziehungsweise Praktika in Präsenz ergänzen können.