Ferien sollen Freizeit bleiben

Das Programm „Extra- Zeit zum Lernen in NRW“ fördert Gruppenangebote für Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 13. Für die Betreuung können Lehrkräfte im Ruhestand, Mitarbeiter des Offenen Ganztags, Studenten mit pädagogischer Ausrichtung, Honorarkräfte und Ehrenamtliche eingesetzt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird solch ein Angebot zu 80 Prozent gefördert, die Stadt trage den Anteil von 20 Prozent. Bereits in den Osterferien wurde in der Michael­schule und in der Pollhans­schule ein außerschulisches Bildungsangebot durchgeführt.