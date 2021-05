Bomben-Grabung hat begonnen

In dreieinhalb Metern Tiefe unter dem Keller in der Siedlung Grafenheide vermutet der Kampfmittelräumdienst die Fliegerbombe nach einer Auswertung alliierter Luftbilder und einer Sondierung im vergangenen Jahr, die unter dem 1956 gebauten Haus ein Objekt aus Metall festgestellt hat. Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es sich tatsächlich um einen Sprengsatz oder doch nur um eine alte Schubkarre oder ein anderes Metallteil handelt, darauf will sich Karl Heinz Clemens vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg nicht festlegen. „Das klärt sich erst, wenn wir‘s ausgegraben haben.“ Bis dahin ist Handarbeit angesagt. Es wäre das erste Mal, dass in Bielefeld ein Blindgänger unter einem Haus entschärft und beseitigt werden müsste.