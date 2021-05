Räuber übersehen teure Rolex-Uhren

Bei der Tat am 29. Juli vergangenen Jahres dominierte am Ende trotz reichlich krimineller Energie das dilettantische Element, wobei auch die Widerspenstigkeit des Opfers eine Rolle spielte. Der 67-Jährige Paderborner hatte auf Ebay-Kleinanzeigen eine nagelneue, seltene Rolex Daytona inseriert, war aber mit einem vermeintlichen Interessenten nicht über den Preis einig geworden. Stattdessen, so sagte der Überfallene am Mittwoch beim Prozessauftakt vor dem Landgericht im Zeugenstand, habe der angebliche Bielefelder nach einer Uhrenbesichtigung vor Ort seine Büroausstattung kaufen wollen – der Versicherungsmakler hatte zu Beginn des Monats seine Agentur aufgegeben.