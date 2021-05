Rossmann zieht an Woerdener Straße

Steinhagen -

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Über zwei Jahre stand das Ladenlokal in Top-Lage in der Einfahrt zum Einkaufszentrum an der Woerdener Straße leer: Nun soll der Drogeriemarkt Rossmann dort einziehen. Das hat die Firma Bünting als Vermieterin der Fläche dem WESTFALEN-BLATT auf Anfrage bestätigt.