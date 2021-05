Finanzierung der Wildnisschule ist gesichert

Aufgrund drohender Regenschauer wurde der Übergabetermin am Montagabend vom geplanten Standort am Kreuzungsbereich Emser Kirchweg/ Untere Bielefelder Landstraße kurzerhand vor das Jagdschloss verlegt. Das in Holzrahmenbauweise geplante Gebäude entsteht direkt am heimatkundlichen Wanderweg und „wird sich zur Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene entwickeln“, ist der erste Vorsitzende des Vereins „Helden“, Sven Fritze, überzeugt.