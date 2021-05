Bekannter Bielefelder: Am 21. Mai jährt sich der 160. Geburtstag Wilhelm Lamping

Bielefeld -

Von Uta Jostwerner

Kaum jemand hat im Bielefelder Musikleben so große Fußstapfen hinterlassen wie Wilhelm Lamping. Am Freitag, 21. Mai, jährt sich der 160. Geburtstag des Musikers, Chorleiters, Dirigenten und Organisten, nach dem in Bielefeld die Lampingstraße, Sitz der Rudolf-Oetker-Halle, benannt ist.