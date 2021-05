Im Gottesdienst unter Leitung des Paderborner Erzbischofs werden die Diakone Jonathan Berschauer, der aus Wilnsdorf-Rödgen bei Siegen stammt, Rolf Marcel Fischer aus Hagen, Stephan Kersting aus Westenholz und Florian Reddeker aus Hövelhof durch das Weihesakrament in die Gemeinschaft der Priester des Erzbistums aufgenommen. Traditionell wird im Erzbistum Paderborn die Priesterweihe am Vigiltag von Pfingsten gespendet. Aufgrund der Corona-Pandemie können nur geladene Gäste am Gottesdienst unmittelbar teilnehmen. Die Weihe-Liturgie wird via Live-Stream übertragen, so dass auch weitere Interessierte dabei sein können. Informationen zum geplanten Live-Stream sind ab dem Vortag der Weihe unter www.priesterseminar-paderborn.de zu finden. Der Gottesdienst mit der Weiheliturgie beginnt um 10 Uhr. Geladene Familienmitglieder sowie Gläubige aus den Heimat- und Diakonatsgemeinden werden den Gottesdienst mitfeiern.

Priesterweihekandidat Jonathan Berschauer war als Diakon im Pastoralen Raum Pastoralverbund Corvey, in der Pfarrei St. Nikolai Höxter, tätig. Berschauer aus der Kirchengemeinde St. Johannes Baptist in Wilnsdorf-Rödgen wurde 1988 in Tübingen geboren. Sein Abitur machte Berschauer am Gymnasium Wilnsdorf. Danach leistete er Zivildienst im Alten- und Pflegeheim Marienheim in Siegen. Von 2009 bis 2015 absolvierte Berschauer das Studium der Theologie an der Theologischen Fakultät Paderborn und an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau, das er als Diplom-Theologe abschloss. Von 2015 bis 2018 absolvierte Berschauer mit dem Masterstudiengang „Management und Führungskompetenz“ an der Katholischen Hochschule in Freiburg im Breisgau und in Stuttgart ein Zweitstudium, das er als „Master of Arts“ beendete. Während seines Zweitstudiums war er im Bischöflichen Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart in der Stabsstelle Entwicklung tätig. Bereits seit seinem Wiedereintritt ins Erzbischöfliche Priesterseminar Paderborn Anfang 2019 war Berschauer im Pastoralen Raum Pastoralverbund Corvey, in der Pfarrei St. Nikolai Höxter tätig, wo er auch als Diakon wirkte. Als Neupriester wird Jonathan Berschauer seine Primiz in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Wilnsdorf-Rödgen am 29. Mai 2021 feiern. Seine Nachprimiz ist in der Pfarrkirche St. Nikolai in Höxter am 13. Juni um 18.30 Uhr geplant.