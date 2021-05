In der Sitzung des Bauausschusses von Dienstag (17.30 Uhr, Stadthalle) steht der Eintrag des Hauses Bahnhofstraße 24 in die Denkmalliste auf der Tagesordnung. Als Mitteilungsvorlage, denn nach einem entsprechenden Gutachten des Denkmalamts beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist das ehemalige Wohnhaus bereits am 13. Februar in die Denkmalliste eingetragen worden.

Die Experten würdigen die Bedeutung des um 1900 vom Lübbecker Bauunternehmer Bünemann errichteten Hauses für die Lübbecker Stadtgeschichte. Denn es dokumentiert die Ausdehnung der Stadt um die damalige Jahrhundertwende. Mit der Eröffnung der Bahnlinie Bünde-Rahden am 1. Oktober 1899 erhielt Lübbecke einen bedeutenden Entwicklungsschub: durch die Anbindung an das überregionale Schienennetz und damit an neue Absatzmärkte für die heimischen Zigarren und Textilien.

Gleichzeitig ist das Haus, in dem heute eine Rechtsanwaltskanzlei beheimatet ist, sozusagen ein Zeitzeuge für frühere bürgerliche Wohn- und Lebensverhältnisse. Nach dem Ersten Weltkrieg wohnte dort Kreistierarzt Dr. Rudolf Engelberting mit Familie und Hausmädchen. Es folgte Krankenhausarzt Dr. Friedrich Schlake. Zwischen 1959 und 1979 war die Zollverwaltung Lübbecke eingemietet. Deshalb wird das Gebäude noch heute vielfach Altes Zollamt genannt. Von 1980 bis 2005 war die Zachäusgemeinde die Nutzerin.

Auch städtebaulich gibt es ein Interesse am Erhalt, heißt es von der Behörde: Der zweigeschossige Traufenbau mit seiner zurückhaltend gestalteten Ziegelfassade repräsentiere den älteren Baubestand in diesem Teil der Bahnhofstraße.