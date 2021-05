Messerattacke am Bahnhof Bad Oeynhausen

Zwei Gruppen von jungen Männern geraten in Streit – Polizei ermittelt zwei Tatverdächtige

Bad Oeynhausen -

Bei einer Messerattacke am Nordbahnhof in Bad Oeynhausen ist am späten Dienstagnachmittag ein junger Mann leicht verletzt worden.