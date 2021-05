Der Countdown für weitere größere Öffnungsschritte läuft insbesondere in den Kreisen Herford, Lippe und Paderborn: In Herford (Inzidenz am Dienstag 83,8) und Lippe (80,0) lag die für alle Regelungen relevante Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag den vierten Werktag in Folge unter 100. Sollte der maßgeblich auf Tagesbasis vom RKI erfasste Wert an diesem Mittwoch auch den fünften Werktag am Stück unter 100 bleiben, tritt die Corona-Bundesnotbremse mit Ausgangssperren am übernächsten Tag – also am Freitag – außer Kraft. Und es würden dann die Regelungen der NRW-Coronaschutzverordnung greifen. Das wäre gleichbedeutend mit deutlichen Erleichterungen.