Weiter Irritation um Click&Collect

Auch am Dienstag galt bei Thomas Philipps in Bünde noch Click&Collect, obwohl Terminshopping erlaubt wäre

Bünde -

Von Daniel Salmon

Ja was denn nun? Obwohl nach dem dauerhaften Unterschreiten des 150er Corona-Inzidenz-werts im Kreis Herford seit diesem Montag in allen Geschäften zumindest wieder Click&Meet (Einkaufen mit Termin) möglich sein sollte, galt auch am Dienstag in der Bünder Filiale des Sonderpostenhändlers Thomas Philipps noch Click&Collect (Einkaufen nur mit Abholen).