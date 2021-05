Spitzenreiter hinsichtlich an Covid-19 aktiv erkrankten Menschen ist weiter Warburg mit 88 Fällen (Inzidenz 171). Steinheim hat jetzt einen Inzidenzwert von 94,4. Die anderen acht Städte liegen oft weit unter der Grenze von 100. In Nieheim und Marienmünster steht die Inzidenz erneut bei 0. Die Zahl der bestätigten Fälle wird jetzt mit 4912 Frauen und Männern (plus 18) angegeben. Als Genesene stehen nun 4567 Personen (plus 19) in der Kreisgrafik. Die Zahl in Folge von Covid-19 Verstorbenen im Kreis Höxter beträgt weiter 141.

Zahlen für die Städte im Kreis am Sonntag:

Bad Driburg: 29 aktiv Infizierte (minus 3), 760 bestätigte Fälle, 718 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 36,69.

Beverungen: 14 aktiv Infizierte (plus 3), 295 bestätigte Fälle, 269 Genesene, 12 Verstorbene, Inzidenz 37,5.

Borgentreich: 14 aktiv Infizierte (0), 330 bestätigte Fälle, 297 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 66,8.

Brakel: 15 aktiv Infizierte (minus 1), 718 bestätigte Fälle, 682 Genesene, 21 Verstorbene, Inzidenz 43,1.

Höxter: 18 aktiv Infizierte (0), 799 bestätigte Fälle, 762 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 27,9.

Marienmünster: 1 aktiv Infizierter (0), 152 bestätigte Fälle, 150 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 0.

Nieheim: keine aktiv infizierte Person (unverändert), 185 bestätigte Fälle, 179 Genesene, 6 Verstorbene, Inzidenz 0.

Steinheim: 21 Infizierte (minus 1), 497 bestätigte Fälle, 458 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 94,4.

Warburg: 88 aktiv Infizierte (plus 1), 820 bestätigte Fälle, 713 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 171,0.

Willebadessen: 4 aktiv Infizierte (plus 1), 356 bestätigte Fälle, 339 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 12,18.

Bürger-Testungen im Kreis Höxter am Sonntag

Kreis Höxter: Tests gesamt 80.851 (plus 2809), 80.668 Tests negativ (plus 2808), 183 Tests positiv (plus 1).

Impfungen im Kreis

Über 61.290 Menschen im Kreis Höxter haben die 1. Impfe, 957 tägliche ambulante Erstimpfungen gab es.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser, Bad Driburg, Höxter und Warburg wurde mit Stand von Sonntagvormittag kein Corona-Patient behandelt. Von den 31 Intensivbetten waren 12 frei, 19 belegt. Anteil der freien Betten an Gesamtzahl Intensivbetten: 38,7 Prozent.

Blick zu den Nachbarn

Kreis Holzminden: 76 Neuinfektionen (plus 4), 1558 bestätigte Infektionen, 1420 Genesene, 62 Verstorbene. Inzidenz: 32,6.