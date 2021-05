Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt, denn nach gegenwärtigem Kenntnisstand hat jemand die Radbolzen an zwei Reifen des Autos gelockert.

Die Bad Salzuflerin war mit ihrem Audi auf der Planckstraße unterwegs. Sie wollte in die Lilienthalstraße abbiegen. In der Kurve bemerkte sie laut Polizei „ein leichtes Rucken“ und sah dann, wie ein komplettes PKW-Rad an ihrem Auto vorbeirollte. Die Frau hielt an und stellte fest, dass es sich um das linke hintere Rad ihres eigenen Autos gehandelt hatte.

Ein Abschleppunternehmen konnte den Reifen vor Ort zunächst wieder befestigen. Dann brachte die Bad Salzuflerin ihr Auto in die Werkstatt. Dort zeigte sich, dass auch die Radbolzen des vorderen linken Reifens gelockert waren. Der Audi war am Montagabend an der Ravensberger Straße in Bad Salzuflen geparkt worden.