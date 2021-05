Unterwegs mit dem Sennestadt-Mobil

Das „Sennestadt-Mobil“ ist ein Kooperationsprojekt mit BISELA („Bielefeld sein Lastenrad“) und kann von allen Menschen in Sennestadt kostenlos genutzt werden. BISELA entstand aus der Idee, dass die Menschen in Bielefeld eigentlich viel öfter Transporte mit dem Rad machen und dass sie mehr teilen könnten. „Wir haben zehn Räder in Bielefeld im Einsatz, das hier in Sennestadt ist ein so genanntes Bakfiets und fährt sich wie ein Hollandrad.