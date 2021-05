Am Dienstag tauchte der Mann nach Polizeiangaben ohne eine Maske zu tragen gegen 8.30 Uhr mit seinem Fahrrad an einem Drive-In-Schalter einer Bäckerei an der Detmolder Straße auf. Hier beugte er sich durch das Fenster und spuckte einer 44-jährigen Verkäuferin ins Gesicht. Die Frau hatte ihn zuvor auf die Maskentragepflicht hingewiesen.

Zur Mittagszeit, um kurz nach 13 Uhr, wurde ebenfalls auf der Detmolder Straße eine Frau (61) Opfer einer solchen Attacke. Hier hatte der Mann die zu Fuß auf dem Gehweg befindliche Frau im Vorbeifahren angespuckt. Letztlich kam es am Abend gegen 21.10 Uhr an der Ecke Detmolder Straße/Schulstraße zum dritten Vorfall. Als eine Frau (38) einen Imbiss verließ, spuckte der Radfahrer im Vorbeifahren auch ihr ins Gesicht.

In den vergangenen Wochen ereigneten sich bereits mehrere derartige Taten in der Kurstadt, die mutmaßlich auf das Konto des Mannes gehen. In einigen Fällen kam es zudem zu Beleidigungen. Daher wird gegen den Mann wegen des Vorwurfs der Beleidigung und vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.