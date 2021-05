„Fisch, Flair und vieles mehr“

Im ehemaligen „1550“ an der Brackweder Hauptstraße kehrt neues Leben ein: Bielefelder Gastronom Gianni Mete will durchstarten

Bielefeld -

Von Arndt Wienböker

Es soll nicht mehr lange dauern bis in das ehemalige „1550“ an der Brackweder Hauptstraße wieder Leben einkehrt. „Ich hoffe, dass wir Mitte Juni eröffnen können“, sagt Gianni Mete. Der bekannte Bielefelder Gastronom ist der neue Pächter im historischen Fachwerkhaus, das seit Monaten leer steht und demnächst mit mediterraner Küche und Fisch-Spezialitäten Kunden anlocken will.